Coronavirus: Nadal no entiende por qué no se juega al tenis

"Es verdad que no entiendo muy bien por qué no podemos jugar al tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar", expresó Nadal en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Y más en nuestro deporte que mantenemos unas distancias grandes, de seguridad, que jugamos uno en cada lado de la cancha".

Sin embargo, el español resaltó: "Entiendo la situación, igualmente, hay muchas cosas que no tienen lógica, pero hay que aceptar las reglas y convivir con ellas".

En principio, Nadal tuvo problemas para conectar con Federer y generó las burlas de Murray en los comentarios.

"Puede ganar 52 Roland Garros, pero no sabe usar Instagram", escribió el escocés.

En cuanto a la cuarentena, "Rafa" manifestó: "Son momentos duros por el coronavirus y mi país está siendo golpeado muy fuerte, no es agradable verlo cada día en las noticias. Llevo un mes encerrado. Tengo la suerte de tener gimnasio porque tengo máquinas de la Academia que me han mandado a mi domicilio".

Por su parte, el suizo contó: "Estoy en casa y desde un punto de vista es bueno. No es agradable saber que no se puede viajar, pero toda mi familia está bien".

Respecto a su lesión en la rodilla, explicó: "No tengo prisa ahora, hubo un retroceso pero todo bien. He entrenado con el frontón. Después de la segunda operación lo llevas mejor pero no quiero una tercera intervención".

El Instagram Live de los dos tenistas

Rafael Nadal enfrentó un reto muy especial en su increíble carrera como tenista el lunes, cuando se sumó a un chat en línea con su colega Roger Federer en Instagram Live.

Los aficionados que iniciaron sesión en la plataforma de redes sociales para la esperada reunión en vivo de dos de los mayores ídolos del tenis mundial vieron un lado muy diferente del mallorquín.

Puede que tenga 19 títulos de Grand Slam, uno menos que el dueño del récord masculino de todos los tiempos Federer, pero cuando se trata de habilidades tecnológicas, Nadal se parece más a un jugador amateur desmoronándose bajo presión.

Unos 40.000 espectadores conectados fueron testigos de un Nadal desconcertado que miraba fijamente al ciberespacio, tratando de descubrir por qué el astro suizo no aparecía.

Al final, respiró aliviado cuando Federer se sumó para compartir unos minutos de charla sobre cómo cada uno está lidiando con la paralización del tenis debido a la pandemia de coronavirus.

"¡Finalmente!", le dijo Nadal a Federer.

Federer comentó que había estado practicando contra una pared en los momentos en que no estaba entreteniendo a sus cuatro hijos, pero Nadal contó que no había golpeado ni una pelota.

"¡Perfecto! Ya no podrás jugar al tenis cuando vuelvas", respondió Federer entre risas.

El suizo dijo que los días de descanso le han dado tiempo para recuperarse de su rodilla derecha después de la cirugía a la que se sometió en febrero.

"Tengo mucho tiempo, no hay estrés, no hay prisa. Si hay algo positivo es eso", agregó.

Después de 10 minutos, Federer se desconectó dejando a Nadal luchando con la tecnología mientras intentaba contactar con Andy Murray, quien comenzó la tendencia de los chats por Instagram Live la semana pasada con Novak Djokovic.

"Creo que Andy se está escondiendo, ¿dónde estás hombre?", preguntó Nadal mirando triste su pantalla.

Murray claramente disfrutó con la incomodidad de su viejo adversario cuando finalmente apareció sentado en un gran sofá blanco. "Fue muy divertido verte", reconoció.

Después de algunas bromas, la conversación se trasladó al próximo Abierto de Madrid virtual, que se disputa con controles de consola en lugar de raquetas de tenis.