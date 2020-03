El fútbol argentino, contra el coronavirus: clubes ponen a disposición sus instalaciones

View this post on Instagram

Predio de Ricardone y equipos médicos del club a disposición de los Ministerios de Salud . El Club Atlético Newell’s Old Boys pone a disposición de los Ministerios de Salud de la República Argentina y de la Provincia de Santa Fe las instalaciones que posee en la vecina localidad de Ricardone con el objetivo de ser utilizadas para la emergencia sanitaria desatada por el desarrollo del Covid-19, y que ocupa a todo país en este momento. Por otra parte, los equipos médicos que trabajan en el club también estarán a disposición para colaborar con estas áreas de gobierno. . Este predio cuenta con suficiente espacio para el armado de una estructura hospitalaria de campaña y, también, dispone de un edificio que anteriormente se utilizaba como sede para la concentración del primer equipo de fútbol del club, que ofrece aproximadamente 60 camas e infraestructura de servicios. Su buen estado de mantenimiento permite que sea utilizado de manera inmediata. . Las instalaciones del predio de Ricardone están a disposición desde este mismo momento y podrán utilizarse cuando las autoridades lo requieran. Sabemos de la imperativa necesidad del aporte de todos y cada uno de nosotros para superar esta pandemia mundial, respetando y aceptando las directivas del gobierno con responsabilidad y compromiso social.