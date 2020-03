El temor de Kempes por el coronavirus: "Si me contagia un bichito, allá nos vamos"

El oriundo de la localidad de Bel Ville vive en Miami, donde trabaja para una cadena internacional de televisión, y justificó esos dichos tan pesimistas en que ya tiene "65 años y seis bypass. Por eso, si me contagia un bichito de estos, pues allá nos vamos", remarcó.

"Por eso hay que tener precaución para el cuidado personal de cada uno. Espero que en Argentina recapaciten un poco con toda esta situación. Somos muy especiales nosotros. Lo que está pasando es fatal y mucha gente no lo entiende. Y cuando llegue el invierno va a ser peor", vaticinó al medio Planeta 947 desde los Estados Unidos.

"La verdad que me parece fatal la cantidad de gente que sale en Argentina como si fuera de vacaciones. Me asombra. No son todos, pero muchísima gente se cree que es una broma y no lo es. Y al final darles consejos a aquellos que no quieren escuchar es gastar saliva. A aquéllos que no tienen dos dedos de frente les pido que recapaciten, porque esto puede pasar en un mes como a lo mejor en cinco", insistió.

Sobre como ve la situación en los Estados Unidos apuntó que allí hay "zonas que están muy afectadas y otras que no tanto. Los restaurantes y esas cosas las cerraron, porque no puede haber ningún lugar abierto que pueda reunir a más de 20 personas. Tampoco se puede invitar a comer a alguien un asado en tu casa. Por eso cada uno tiene que hacer lo que cree conveniente para su bienestar y el de su familia".

"Ante eso hay gente que decide quedarse adentro de su casa por decisión propia y por su salud, pero mucha otra todavía no entiende y le cuesta seguir las reglas. Se les están yendo las cosas de control. En ciudades tan grandes como Nueva York o Boston es muy difícil que la gente se quede dentro de su casa. Y al haber muchos turistas se salen las cosas de madre", contextualizó finalmente el "Matador".