Gonzalo Higuaín, protagonista de la lucha con el coronavirus en Italia

"Participen todos de la colecta de fondos, también tú haz tu contribución, demostremos que somos distantes pero unidos más que nunca", afirmó Gonzalo Higuaín, quien aportó para los hospitales de Turín y del Piemonte.

Por su parte, Ribéry participó de la campaña "Fuerza y Corazón" lanzada por Fiorentina para recoger fondos para la Fondución "Careggi" y para la Fundación Santa María Nueva onlus, ambas involucradas en la pelea contra la pandemia.

Ribery, de 36 años y recuperándose de una lesión de tobillo, arribó a Florencia esta temporada, pero igualmente donó 50 mil euros, la quinta parte de lo que aportó el presidente del club "violeta", Rocco Commisso.

A su vez, Ibrahimovic expresó desde Instagram su deseo de colaborar porque "Italia siempre me dio muchísimo y, en este dramático momento, quiero restituir todavía más a este país que amo".

"Decidí crear una colecta de fondos para los hospitales Humanitas y utilizar mi poder comunicativo para difundir el mensaje de modo más amplio. Es un problema serio y precisamos una ayuda concreta que no sea sólo un video", subrayó el sueco.

Ibrahimovic aseguró que cuenta "con la generosidad" de sus colegas, de atletas y "tifosi" por una donación: "Juntos podemos ayudar realmente a hospitales, médicos y enfermeros que trabajan cada día para salvarnos la vida", enfatizó.

