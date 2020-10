Defensa y Justicia busca la clasificacion a octavos en Brasil

Los dirigidos por Hernán Crespo tuvieron su primera posibilidad hace dos semanas en Ecuador, aunque cayeron frente a Delfín por 3 a 0.

Aunque Hernán Crespo no dio pistas y no paró un equipo que pudiera develar las dudas, se especula que no diferirá demasiado de lo que mostró en sus anteriores presentaciones.

Del otro lado, el Santos no contará con el uruguayo Carlos Sánchez (ex River), quien fue operado recientemente por una rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas.

Otra sensible baja para el conjunto paulista será la del venezolano Yeferson Soteldo, que dejará Brasil para firmar por Al Hilal de Arabia Saudita.

El encuentro se disputará a partir de las 19:15 (hora argentina), en el estadio "Vila Belmiro", con televisación de ESPN y arbitraje del uruguayo Leodán González Cabrera, asistido por Carlos Barreiro y Martín Soppi. El cuarto será Andrés Matonte.

Formaciones

Santos: João Paulo; Madson, Laércio, Luan Peres, Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca, Jean Mota; Lucas Braga, Kaio Jorge y Raniel. DT: Cuca.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unzain; Rodríguez, Frías y Martínez; Washington Camacho, Nelson Acevedo; Enzo Fernández, Marcelo Benítez, Ciro Rius; Braian Romero y Francisco Pizzini. DT: Hernán Crespo.