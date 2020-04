Dennis Rodman, íntimo: su pelea con Jordan y Pippen y las tres roturas de pene

"Era divertido jugar con Jordan y Scotty Pippen pero durante tres años no nos hablamos, no crucé una sola palabra con ninguno de los dos fuera de la cancha", detalló el exjugadore de San Antonio Spurs, y Detroit Pistons entre otros en una nota con diario Marca, de España.

"Michael era el anotador, Scottie era Robin y yo era el tipo que recogía la basura. Nos complementábamos muy bien en la cancha", recordó sobre el tricampeonato de 1996, 1997 y 1998 con Chicago Bulls.

Luego, llegó el momento en que Rodman decidió abrir su intimidad y recordó con humor las tres veces que se le rompió el pene. "La primera vez estaba en una fiesta en un barco, bebiendo hasta el agua de las macetas y una chica me propuso ir a su camarote. Y allí estábamos haciéndolo, cuando le parece buena idea que haga el salto del tigre, pero a lo bestia. No lo controlé. Salté como un loco y luego había sangre por todos lados. Ella gritaba 'oh, te mueres' y yo 'no, tranquila, sólo me he partido el pene'", contó el hombre que está a días de cumplir 59 años.

"La segunda vez fue tras un partido con los Rockets donde me dieron un pelotazo en mis partes. Iba a tener sexo tántrico y se partió como una nuez", recuerda y enseguida agrega una tercera oportunidad: "Fue en una noche salvaje en un hotel con mi novia. Yo sabía qué hacer, ir al hospital por la pastillita. Pero, mierda, se empiezan a emocionar todos los médicos y llaman a medio hospital. No entendían cómo estaba partida. Yo sólo quería la pastilla".

Además, Rodman sumó dos consagraciones con Detroit Pistons en 1989 y 1990, luego se fue a San Antonio Spurs en la temporada 92-93 y a los dos años recaló en los Bulls.

Su carrera se completó con los pasos por Los Ángeles Lakers y Dallas Mavericks, donde se retiró en la 99-00 con 38 años.

Las declaraciones de Rodman caen como anillo al dedo a cinco días del estreno del documental “The Last Dance”, que trata sobre el último título conseguido por aquellos míticos Chicago Bulls en 1998 de la mano de Phil Jackson y con la magia de Michael Jordan.