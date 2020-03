Deportes en tiempos de coronavirus: ¿qué precauciones se deben tomar?

La primera recomendación es la de evitar deportes de contacto. Si bien el virus no se contagia por el sudor, el riesgo es muy alto si alguno de los que se encuentra practicando la disciplina, cualquiera sea, está infectado.

Los entrenadores recomiendan suplirlos con ejercicios indoor que ayuden a mejorar la forma física. En este punto, los infectólogos recomiendan evitar gimnasios, ya que son espacios cerrados donde concurre mucha gente y la higiene de los aparatos no es siempre la mejor.

Pese a esta recomendación, los gimnasios no tienen ningún tipo de restricción por parte de las autoridades. Sin embargo, es fundamental para evitar el contagio la higiene personal: tener el pelo atado, no compartir la botella de hidratación, tener una toalla personal y lavarse las manos antes y después de usar cada uno de los aparatos.

En cuanto a las personas que practican deportes al aire libre, que no sean de contacto, se recomienda mantener distancias con otras personas y no compartir elementos. Además, no entrar en contacto con bebederos, utilizando dispositivos de hidratación propia.

running Se puede correr, pero se deben tomar precauciones. Pixabay

Por otro lado, se desaconseja realizar entrenamientos de larga duración o muy intensos. Esto se debe a que provocan una disminución del sistema inmune, haciendo más vulnerable a la persona a contraer enfermedades.

Finalmente, es muy importante seguir los protocolos en caso de presentar algunos de los síntomas de coronavirus. Quedarse en casa, no asistir a ningún hospital y guardia, y pedir asistencia telefónica.