PSG negocia a Di María por Pogba

Así lo publicó este domingo el diario inglés "Daily Mail", que detalló que PSG "está decidido" a conseguir a Pogba, que sólo jugó nueve partidos esta temporada en el club de Old Trafford debido a recurrentes lesiones.

La intención del club parisino es ofrecer jugadores "en trueque como el argentino Di María y el alemán Julian Draxker", señaló el diario británico.

El mediocampista argentino de 32 años, ya fue jugador de Manchester United en la temporada 2014-15 con el holandés Louis Van Gaal como entrenador, aunque no dejó el mejor recuerdo.

"Fideo" llegó a Old Trafford luego de su etapa en Real Madrid a cambio de 60 millones de libras, aunque en el año que vistió la camiseta de los "Diablos Rojos" disputó 32 partidos, con cuatro goles anotados y once asistencias.

"Sólo me quedé un año. No fue el mejor período de mi carrera, no me dejaron pasar mi mejor momento allí", recordó Di María.

Ese rendimiento y la resistencia de los hinchas provocó su salida a PSG, club con el que regresó al estadio conocido "Teatro de los Sueños" en febrero de 2019, por los octavos de final de la Liga de Campeones.

Ese día, Di María fue recibido con silbidos e insultos por parte de los hinchas del United y el rosarino reaccionó jugando un partidazo y hasta realizó gestos en respuesta.

El rosarino dio dos asistencias a Kimpembe y Mbappé para los goles del conjunto parisino, y en la euforia de los festejos estalló con gritos de "fuck off" e "hijos de pu**" que pudieron leerse en sus labios durante la transmisión.