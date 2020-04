Diego Maradona: desde "La Mano de Dios" hasta "Passarela se echó solo" de México 86

"Nosotros no lo echamos, Passarella se echó solo. Él decía que teniendo en la cabeza a Menotti, no se podía jugar con Bilardo, pero yo tenía en la cabeza a Menotti y salí campeón con Bilardo así que a mí no me la puede contar", aseveró.

En una charla con AFA Play, Maradona reveló detalles de la Selección argentina poco antes de la cita mundialista: "Fuimos con un equipo mediocre, pero cuando nos juntamos en Barranquilla, nos miramos a la cara y nos dijimos que teníamos más equipo de lo que pensábamos".

"Unos días después jugamos frente a Junior en Barranquilla y casi ni logramos pasar de media cancha. Eramos malos, malísimos, como una banda de perros, no podíamos tirar una pared, pero estábamos jugando dentro de un horno, movíamos un dedo y nos caía la gota de sudor", reconoció.

En tanto comentó que hubo un punto de inflexión que cambió la dinámica: "Decidimos no ir a Bogotá porque no podíamos levantar las piernas. Cambiamos los planes, viajamos a México, y ahí el grupo sí se hizo un grupo muy fuerte".

Al ser consultado sobre el mítico gol ante Inglaterra de La Mano de Dios, el técnico explicó cómo se dio: "Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos los defensores eran grandotes y también Sansom, que es el que me da el pase, no fue (Jorge) Valdano".

"Lo anticipa a Sansom y Sansom la quiere hacer jugar para atrás, en ese equipo no existía jugarla para atrás sino dársela al arquero para que y que él siga. Cuando vi que la pelota iba para arriba, dije no la alcanzo nunca, bajá por favor ", dijo.

Asimismo continuó: "Y se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando yo caigo, no entendía dónde estaba la pelota, y al mirar, la pelota estaba en la red. Y el boludo de Checho (Sergio Batista), me pregunta si lo hice con la mano".

"Callate la boca, boludo, y abrazame , le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me dice: ¿No me digas que fue con la mano? Y le respondo lo mismo. Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas ", confesó.