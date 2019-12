Diego Maradona se metió de lleno en las elecciones de Boca con un mensaje fulminante

Maradona hizo un posteo en su cuenta de la red social Instagram donde además manifestó: "No tienen un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el capitán del Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA, o en la Conmebol? No me hagan reír".

"Uno, que se cree que por ir todos los domingos a la cancha, puede ser vicepresidente. Y el otro, que se vendió al mejor postor. Un club TAN GRANDE como Boca, no puede manejarse como un vestuario", culminó el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.