Rocío Oliva no pudo ingresar al velatorio íntimo de Maradona

"No me dejan entrar. Le escribí a (la ex esposa de Diego Maradona) Claudia (Villafañe) y me dijo que ella no manejaba la puerta", resaltó Oliva en declaraciones a NA.

Según pudo constatar Noticias Argentinas, Oliva arribó a la explanada de Avenida Alem y Rivadavia minutos después de las 04.00, pero ante la negativa de la familia Maradona se debió retirar sin poder despedirse su ex pareja.

En ese marco, Olivia calificó el episodio como "un papelón", y precisó: "El permiso lo tiene que dar Claudia. Todo el mundo está pasando, todo el mundo que quiere a Diego está pasando, menos yo. Fui la pareja de Diego durante más de 6 años".

Entre lágrimas, la ex pareja del fallecido futbolista subrayó: "Le escribí a todo el mundo, pero nadie me da respuestas. Lo único que quiero es despedirme de Diego. Después habrá tiempo para hablar".