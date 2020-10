Messi le da el triunfo a Argentina con un gol de penal

Sus asistentes serán sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos, el cuarto árbitro será Christian Ferreyra (Uruguay), mientras que Cristian Garay (Chile) será el encargado del VAR.

El partido marcará el debut de ambas selecciones en la eliminatoria sudamericana, mientras que el siguiente compromiso del conjunto dirigido por Lionel Scaloni será el próximo martes 13 de octubre, desde las 17.10, en la altura de La Paz, ante Bolivia.

Scaloni aún no confirmó el equipo

El entrenador de la selección argentina no dio indicios acerca del elenco que se enfrentará a Ecuador aunque tiene la base del equipo que saldrá a buscar el primer triunfo en el certamen y las únicas incógnitas pasan por saber quién será el arquero y qué jugador estará por la banda izquierda del mediocampo.

En el arco, finalmente Scaloni mantendrá a Franco Armani, titular en la Copa América. luego de que se especulara en gran escala con la presencia de Emiliano Martínez, quien iba a hacer su debut en el elenco nacional.

En cuanto a la zona izquierda del mediocampo, el entrenador tenía como opción uno a Giovani Lo Celso, pero fue dado de baja el martes por una lesión muscular y el jugador que podría reemplazarlo es Eduardo Salvio, quien no se entrenó por precaución debido a que había dado positivo en un test de coronavirus.

Si Scaloni decide no colocar a Salvio, la otra alternativa en Argentina es que ingrese Marcos Acuña aunque no se descarta que el técnico opte por poner en el once inicial a Exequiel Palacios.

Ecuador: Alfaro y un equipo con bajas

El exentrenador de Boca tendrá bajas importantes para el que será su debut en el banco de la Selección de Ecuador ya que no podrá contar con el experimentado mediocampista Cristhian Noboa ni con el arquero Johan Padilla.

Noboa no será de la partida debido a que no pudo viajar desde Rusia por "problemas de conexión aérea" mientras que Padilla no estará presente por haber dado positivo en coronavirus, según se informó luego de una prueba PCR que se le realizó el pasado domingo.

Para reemplazar a Padilla en la lista, Alfaro convocó a Hernán Galíndez, quien ocuparía un lugar en el banco de relevos porque el arquero titular será Alexander Domínguez mientras que el resto del elenco lo definirá en la previa al partido.

Formaciones:

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tafgliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña o Eduardo Salvio; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Alexander Domínguez; Pervis Estupiñán, Robert Arboleda, Franklin Guerra, Erick Ferigra; Ángel Mena, Sebastián Méndez, Moisés Caicedo, Jordi Alcívar, Renato Ibarra; Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.