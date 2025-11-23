El basquetbolista de la Generación Dorada que quedó marcado por una devastadora tragedia

La figura del básquet fue clave en la Selección Argentina, tuvo un paso por la NBA y atravesó un difícil episodio familiar.

Los responsables de haber logrado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 son los grandes héroes del básquet argentino. Con Emanuel Ginóbili a la cabeza, ese plantel consiguió entrar en el corazón de todo un país debido a la enorme hazaña alcanzada en Grecia.

Walter Herrmann fue uno de los nombres más destacados del equipo. La dorada obtenida por el combinado albiceleste le abrió las puertas a la NBA , pero durante sus mejores momentos con el seleccionado se encontraba batallando contra tragedias que lo marcaron.

Nacido en Venado Tuerto, este alero santafesino ya sabía desde chico que iba a ser jugador de básquet. Siempre con una pelota en la mano y con gran altura, logró dar sus primeros pasos con la naranja en el Club Unión Deportiva Chanta 4 Sarmiento.

Para el año 2000 era fichado por Atenas de Córdoba y empezaba a mostrar su talento en la Liga Nacional, justo en el año del retiro de Marcelo Milanesio. También comenzaba a sumar participaciones con Argentina, en especial después del MVP al conquistar el torneo 2001/02.

Tuvo pasos por Europa, con actuaciones destacadas en el Unicaja Málaga . Acompañado de sus éxitos en el combinado nacional, con dos Sudamericanos (2001 y 2004) y la medalla dorada en Grecia, logró llegar a la NBA : en 2006 fue fichado por un año por los Charlotte Bobcats.

Al año siguiente, tras sus buenas actuaciones, llegó a los Detroit Pistons por dos temporadas. En 2009 retornó a la ACB para jugar en el Caja Laboral por cuatro temporadas antes de regresar a Atenas. También fue parte de San Lorenzo, conquistó la Liga Nacional, pasó por Flamengo de Brasil y, con un breve retorno al país con Obras, tuvo un tercer ciclo en Atenas antes de retirarse.

Su vida cambió por completo: qué pasó con su familia

Más allá de sus alegrías con la pelota naranja y los aros, a Walter Herrmann le tocó atravesar momentos muy difíciles. Vivió un infierno a nivel personal. En 2003, su madre, su hermana Bárbara, la mejor amiga de ella y su novia fallecieron en un accidente de tránsito: "Cuando me levanto de la siesta, llamo por teléfono y me dicen que murió mi novia. Yo no entendía nada", reveló años después en una charla con Infobae.

Mientras aún luchaba con sus pérdidas, un año después, durante el Sudamericano 2004 y tras una actuación brillante ante Brasil, la desgracia volvió a tocar su puerta: "Lo primero que hago es llamar a mi papá para hablar con él y no me atiende, no me atiende". Tras volver de los festejos por el campeonato, el entrenador le dio la peor noticia: su papá había fallecido la noche anterior de un paro cardíaco.