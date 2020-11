Argentina no quiere quedar rezagado en Lima

En conferencia de prensa, Scaloni anunció el regreso del defensor Nicolás Tagliafico y del volante Giovani Lo Celso, en lugar de Lucas Ocampos y el lesionado Exequiel Palacios, respectivamente.

Argentina formará con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lo Celso; Nicolás González, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Scaloni explicó porqué mantuvo a Nicolás González, actual delantero de Stuttgart de Alemania, que ante Paraguay jugó como lateral por la izquierda por Tagliafico, quien ya se recuperó de una molestia muscular.

"Nico (González) hizo un buen partido. No teníamos dudas porque está en un buen momento y sabemos que nos puede dar mucho en la mitad de la cancha. Viene bien y hay que aprovechar su buen momento. Con Lo Celso hicieron una buena sociedad y buscaremos repetir", señaló Scaloni.

"En la selección no puede haber solo 11 jugadores. Podemos confiar a muchos chicos y en la mitad de cancha tenemos opciones", apuntó el entrenador.

El entrenador rosarino, de 42 años, hizo una nueva referencia al VAR, elemento protagonista en el empate 1-1 ante Paraguay del jueves pasado en la Bombonera, en jugadas puntuales como la lesión de Exequiel Palacios y el gol anulado a Lionel Messi.

"Me da la sensación de que no hay un criterio exacto en el VAR. Hay muchas dudas que no tendrían que estar. Hay algunas decisiones que en otros lados se toman diferente. El protocolo del VAR es igual en todo el mundo, si no no tiene sentido", manifestó Scaloni.

"El otro día estábamos convencidos de que el gol anulado era válido. Fue duro a nivel psicológico. Igualmente, el equipo siguió atacando", indicó el entrenador que tiene todo listo para visitar a Perú.

El DT de la Argentina dedicó un mensaje a Palacios, quien sufrió la fractura de apófisis transversas de la columna lumbar: "Le mandamos nuestro apoyo, estamos para todo lo que necesite. Era muy importante para nosotros, pero ahora debe pensar en recuperarse de esta lesión tan molesta".

Scaloni hizo mención a la situación política de Perú, que puso en suspenso la realización del partido, en cuyo contexto la seguridad del plantel argentino fue garantizada.

"Estamos al tanto de lo que pasa en Perú. Las imágenes no son agradables. Le mando mi abrazo al pueblo peruano y esperemos que todo vuelva a la normalidad, que ellos estén tranquilos y bien en sus casas", expresó el exdefensor de Newell's Old Boys y el seleccionado argentino.

Por último, Scaloni saludó a su amigo Javier Mascherano, quien el domingo se retiró de la actividad profesional: "Mascherano fue un emblema del fútbol argentino. Deseo que a partir de ahora le vaya lo mejor posible. Le mando un saludo enorme".

Cómo ver el partido en vivo

El encuentro válido por la cuarta fecha de las Eliminatorias será transmitido en directo por TyC Sports y la Televisión Pública.

A qué hora juegan

El partido entre la selección argentina y la peruana será a las 21.30 del martes 17.

Formaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram y Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Pedro Aquino; Edison Flores, André Carrillo y Raúl Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.

Argentina: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.