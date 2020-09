Último momento: la Conmebol está definiendo el futuro de las Eliminatorias en una reunión virtual

Pero no es un dato menor que, dentro de las asociaciones que en principio ven con mejores ojos una postergación para enero de 2021 esté justamente Paraguay, sede de la Conmebol. Las otras cinco son Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela (estas dos últimas, al igual que Argentina, todavía no iniciaron sus competencias locales, y son las únicas tres que no lo hicieron en Sudamérica).