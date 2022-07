Estudiantes recibe a Fortaleza para seguir en la Libertadores: horario, TV y formaciones

En el partido de ida logró un buen empate de visitante y en su estadio buscará un triunfo, aunque no puede quedar al margen que este no es el mejor momento de Estudiantes, no tiene el rendimiento que lo pudo en instancias finales de la Copa de la Liga y lo llevó a ganar el grupo clasificatorio (con Nacional de Uruguay, Vélez y Bragantino de Brasil) con holgura.

Sin embargo, un arquero como Mariano Andujar, el nivel del zaguero uruguayo Agustín Rogel, Fernando Zuqui en la zona media y dos delanteros del nivel de Mauro Boselli y Leandro Díaz le permite al equipo platense encarar esta segunda parte de la eliminatoria con expectativas concretas.

Fortaleza, en su primera participación en la Libertadores, toma el certamen con dos objetivos: crecer a nivel internacional y como generador de ingresos. Compartió con River el grupo clasificatorio perdiendo 2-0 en Nuñez e igualando 1-1 en Brasil.

La realidad del equipo de Vojvoda, que cuenta con el exLanús e Independiente Silvio Romero como delantero, es muy negativa en el torneo Brasileño en donde figura último con 10 unidades (dos triunfos, cuatro empates y nueve derrotas), aunque está en octavos de final de Copa Brasil, habiendo ganado en la ida 2-0 al Ceará.

El estadio será una "caldera". Estudiantes saldrá desde el primer minuto a arrinconar a Fortalaza, que deberá capear el temporal y agazaparse esperando una contra. A todo o nada.

A qué hora juegan Estudiantes vs Fortaleza

Hora de inicio: 21.30

Por dónde ver Estudiantes vs Fortaleza

TV: Fox Sports.

Formaciones

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Mas; Manuel Castro o Benjamín Rohlleiser, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Franco Zapiola; Leandro Díaz y Mauro Boselli. DT: Ricardo Zielinski.

Fortaleza: Marcelo Boeck; Anthony Landázuri, Marcelo y Titi; Yago Pikachu, José Welison, Ronald y Juninho Capixaba; Lucas Lima, Silvio Romero y Moisés. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Esteban Osatojich (Uruguay)