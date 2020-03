FIFA mete sus millones para zanjar la puja entre los clubes y los jugadores por el recorte salarial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mantuvo este jueves una videoconferencia con miembros de la Asociación de Clubes de Europa (ECA) y del Sindicato de Futbolistas Internacional (FIFPro).

En la comunicación, todas las partes, refiere el reporte, demostraron sensibilidad y declararon ser conscientes de que es necesario adaptarse al nuevo escenario del fútbol mundial, afectado también por la pandemia del coronavirus.

La FIFA extendió propuestas que, si son aprobadas, entrarán en vigencia a partir de la próxima semana e incluirán una reducción del 50%, una decisión ya adoptada por la Premier League.

La idea de la FIFA es que una vez que todo vuelva al a normalidad, los contratos, la mayoría de los cuales tienen como fecha de vencimiento el 30 de junio, volverán a las cifras acordadas, pero sin olvidar la realidad que circunda a la sociedad y al deporte tras la pandemia.

Otra medida de la FIFA es crear un fondo con cientos de millones de euros del cual contarán todos los futbolistas, cuyos contratos los clubes no pueden rescindir al igual que los de los entrenadores.

El fondo representará una garantía para el fútbol e incluirá a la FIFA, las confederaciones continentales, las federaciones nacionales, los jugadores, las cadenas de TV y los patrocinadores.

La idea de la FIFA es ayudar a que concluya la temporada interrumpida por la emergencia decretada por la pandemia, dándole prioridad a las competiciones de cada país.

Los acuerdos de todos los profesionales serán extendidos hasta el final de la temporada, superando el 30 de junio, con los clubes que asuman los gastos de esta extensión contractual.

Los nuevos acuerdos serán válidos hasta la fecha de inicio de la nueva temporada y, ya que habrá jugadores con dos contratos antes de los compromisos ya firmados, la prioridad será dada siempre al club que debe concluir el ciclo en curso.

De este modo, si un jugador tiene un compromiso con otro club después del 30 de junio, antes deberá finalizar la temporada con el equipo con el que la inició.

Las operaciones de mercado deberían tener una duración de 16 semanas (4 meses).

Durante la emergencia por el coronavirus, los clubes no están obligados a ceder sus jugadores a las selecciones y los futbolistas deberán ser localizables para ser sometidos a eventuales controles antidoping.

Podrán ser sancionados los siguientes casos: despidos unilaterales, club que no paguen, jugadores que abandonen el país de su club sin motivo apparente, jugadores que no señalan el trabajo desarrollado y equipos que no se ocupan del estado de salud del jugador.

También la discriminación de parte del país de origen de un jugador y un club que rechaza aceptar de nuevo a un jugador a préstamo, rechazando pagar cláusulas en los contratos. A su vez, los clubes tienen el derecho de suspender la contratación de empleados temporales.