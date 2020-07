Alarma en la Fórmula 1 por positivo de coronavirus de Sergio Pérez

"Checo" Pérez y algunos de sus compañeros del equipo Racing Point se aislaron voluntariamente antes de la carrera en Silverstone, después de que un test inicial del piloto mexicano no fue concluyente.

"Tras el anuncio de hoy de que Sergio Pérez, del equipo de Fórmula 1 BWT Racing Point, produjo un resultado no concluyente por COVID-19 (...) la FIA y la Fórmula 1 ahora pueden confirmar que el resultado de su nueva prueba es positivo", dijo la categoría en un comunicado.

"Pérez ha entrado en cuarentena de acuerdo con las instrucciones de las autoridades de salud pública pertinentes, y continuará siguiendo el procedimiento ordenado por esas autoridades", añadió.

Un vocero de Racing Point dijo más temprano que Pérez, que está esperando el resultado de una nueva prueba, no había regresado a México desde la carrera en Hungría el 19 de julio.

Pérez, el primer piloto que da positivo por coronavirus, debía asistir a una conferencia de prensa virtual con su compañero de equipo Lance Stroll en el circuito, pero finalmente el canadiense fue el único que se presentó.

Racing Point comparte los pilotos de reserva con su proveedor de motores Mercedes, que tiene disponibles al belga Stoffel Vandoorne y al también mexicano Esteban Gutiérrez.

