Casillas se retira para competir por la presidencia del fútbol español

"Antes de anunciar su candidatura, Iker Casillas vino a verme para comunicarme su decisión de que pondría fin a su carrera", declaró a los medios portugueses Jorge Nuno Pinto da Costa, máximo dirigente del club luso.

El excapitán de la selección española, de 38 años, anunció en las últimas horas su decisión de presentarse como candidato a la presidencia de la RFEF este año.

"Sí, me presentaré a la Presidencia de la RFEF cuando se convoquen las elecciones", escribió Casillas en sus redes sociales, añadiendo que "juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España".

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @somosrfef cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. He informado de esta decisión al presidente de mi Club, el FC Porto, al que solo puedo expresar mi más profundo agradecimiento. Estamos trabajando con el máximo respeto y decisión en nuestra candidatura. Más de 23.000 electores nos esperan en unas elecciones justas y transparentes. 139 asambleístas decidirán. Gracias a todos y todas por el cariño que he recibido y recibo. Vuestro apoyo y vuestra fuerza me animan. ¡A por ello! #IkerCasillas2020