Estudiantes inició conversaciones con Iniesta para traerlo al fútbol argentino

"Hoy no podemos decir que hay una negociación, sí conversaciones. Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no", indicó la "Brujita" en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia.

El nexo entre las partes es Mascherano, de muy buena relación con el español de 35 años, ya que ambos compartieron muchos años vestuario en Barcelona.

Independientemente de esta situación, Iniesta tiene contrato vigente con Vissel Kobe de Japón, donde percibe la abultada suma de 25 millones de euros por temporada.

Por el momento Gabriel Milito el 2 de enero, en el inicio de la pretemporada, tendrá dos caras nuevas en el plantel y son Mascherano y el regreso de Lucas Rodríguez, al tiempo que busca cerrar a la brevedad la incorporación de Martín Cauteruccio, todavía vinculado al Cruz Azul, club con el que negocia su salida.

Estudiantes hará toda la pretemporada en predio de la entidad en City Bell y jugará tres amistosos el 11, 15 y 18 de enero ante Defensores de Cambaceres, Cerro Largo y Temperley, mientras que reanudará la competencia oficial el sábado 25 de ese mes a las 19.40 visitando a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.