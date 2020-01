Mara Gómez, primera jugadora trans: "Pensé en suicidarme, el fútbol me salvó la vida"

A los 22 años, Gómez destacó las conquistas obtenidas por el colectivo LGBTIQ: “En el país está plasmado que tenemos una ley que avala nuestros derechos”. Y añadió: “Todos deberíamos entender que tenemos el derecho a hacer algo que nos haga bien”.

En diálogo con Futurock, la deportista se enfrentó a ciertas críticas acerca de su incorporación al plantel femenino del club Villa San Carlos: “La sociedad necesita informarse más y salir de esa mirada biologicista. Hay algo que la medicina no dice y es que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a un montón de cosas en la vida. Nadie nace teniendo ventaja. La única ventaja es el entrenamiento y la dedicación. Para aprender de fútbol tenés que entrenar”.

La futbolista recordó los días de su transición y a la influencia que este deporte tuvo en ella durante aquel proceso: “El fútbol fue una terapia en mi vida, gracias a eso pude despejar mi mente, me ayudó a volcar todas mis emociones ahí. El fútbol salvó mi vida, he llegado a querer suicidarme por no poder superar lo que estaba pasando en ese momento”.