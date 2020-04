Reunión virtual de capitanes de los equipos de todas las categorías del fútbol argentino

En el encuentro, que será por medio de la plataforma Zoom, se analizará el futuro de la disciplina, la reanudación de los torneos y el pago de salarios a los planteles, muchos de los cuales ya sufrieron recortes debido a la difícil situación económica que deben afrontar las diferentes instituciones.

"Las empresas que tienen los derechos asumieron el compromiso de acompañarnos mínimo tres meses y máximo seis, sabiendo que los recursos son los únicos que ingresan a las instituciones y no alcanzan para cubrir la totalidad de los salarios, porque son más de 39.000 trabajadores en relación de dependencia, de los cuales 3.950 son jugadores, en el conjunto del fútbol argentino", explicó en las últimas horas el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

La posibilidad de que se lleve a cabo un certamen en Primera División con 30 equipos y sin descensos por dos temporadas también será uno de los temas que se hablará en la reunión virtual, debido a que muchos futbolistas ven comprometido su futuro laboral.

"No vamos a poder competir de la misma manera, no vamos a poder gastar lo que gastábamos antes, porque no vamos a tener los recursos, vamos a arrastrar una recesión económica, todas las instituciones, muy fuerte. Uno trata de ingeniárselas cómo ayudar, pero no es suficiente. Nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia", señaló Tapia.