Gastón Gaudio quiso ir a comprar con Sebastián Ortega y lo acusaron de romper la cuarentena

Según el informe policial, el hecho se registró el domingo a las 20.30, cuando un efectivo que realizaba su recorrido habitual se encontró con ellos en la vía pública.

Siempre según el reporte, el policía explicó que tanto Gaudio como Ortega no pudieron justificar su presencia en la calle, por lo que les labró el acta correspondiente por violación al articulo 205 del código penal.

En esa norma se establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Sin embargo, en declaraciones al programa "Los Ángeles de la mañana", de Canal Trece, Gaudio desmintió la acción y argumentó que estaba en camino al supermercado, ubicado sobre la avenida Las Heras.

"Son todas pavadas. Estaba abajo de mi casa yendo al supermercado chino de la esquina, pero ni siquiera pude caminar media cuadra y me paró el policía, que me hizo meter en la casa. Yo no firmé nada, no sé cómo me hizo el acta", descargó el capitán albiceleste.

Gaudio y Ortega son amigos y viven con veinte metros de diferencia, aunque presuntamente no pudieron justificar su presencia conjunta en la calle.

El acta fue enviada al juzgado federal número 12 de Rodolfo Canicoba Corral, donde tendrán que comparecer llegado el momento del levantamiento del aislamiento social.