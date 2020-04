La dura confesión de Gauff: "Sufrí de depresión"

"Durante toda mi vida fui la más joven en hacer algo, lo que generó un clamor que no quería", afirmó Gauff, quien captó la atención internacional al vencer a su compatriota Venus Williams, en la edición 2019 de Wimbledon.

Gauff, primera jugadora en ingresar al top 50 del ranking de la WTA con 15 años desde 2005, admitió en una entrevista con el diario inglés Independent que "incluso antes de Wimbledon me costaba entender si el tenis era realmente lo que quería".

"Siempre logré resultados, entonces esto no era el problema, pero me encontré con que no apreciaba lo que amaba", explicó la tenista de 16 años.

Luego, Gauff, actualmente número 52 del mundo, contó que incluso consideró la opción de tomarse un año sabático para concentrarse sobre la vida: "obviamente al final decidí no hacerlo pero estuve cerca de tomar ese camino", indicó.

"Estaba confundida y pensaba si esto era lo que quería o lo que otros querían que haga. Hubo momentos difíciles en los que lloré. Salí más fuerte y conociéndome más que nunca", destacó Gauff, quien rechazó comparaciones con sus compatriotas Serena y Venus Williams, 9 y 67 del mundo, respectivamente.

"Antes que nada aún no estoy a su nivel. Escucho siempre que no es justo que las hermanas Williams sean comparadas con alguien que está llegando. Todavía no me siento tan fuerte, sigo viéndolas como mis ídolos", aseguró Gauff.