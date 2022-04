Arsenal recibe a Godoy Cruz: horario, TV y formaciones

Los atacantes Alexander Díaz y Sebastián Lomónaco -autor del primer tanto frente a Boca- serán evaluados hasta último momento y, en caso de no llegar en óptimas condiciones, sus lugares serán ocupados por Cristian Colmán y Francisco Apaolaza, respectivamente.

Por su parte, Godoy Cruz, viene de igualar como local 3 a 3 frente a Estudiantes de La Plata e intentará obtener un triunfo que aleje los rumores acerca de la salida del entrenador Diego Flores.

Pese a que el resultado no fue el esperado por parte del "Tomba", el desempeño que exhibió en cancha fue superior al resultado y, de no mediar inconvenientes, Flores no hará variantes.

A qué hora juegan Arsenal vs Godoy Cruz

Hora de inicio: 19

Por dónde ver Arsenal vs Godoy Cruz

TV: FOX Sports Premium.

Formaciones

Arsenal: Axel Werner; Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez, Damián Pérez; William Machado, Mauro Pittón, Damián Miloc, Facundo Krupsky; Sebastián Lomónaco o Cristian Colmán y Alexander Díaz o Francisco Apaolaza. DT: Leonardo Madelón.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Néstor Breintenbruch, Gianluca Ferrari, Franco Negri; Tomás Allende, Gonzalo Abrego, Nelson Acevedo, Ezequiel Bullaude; Martín Ojeda y Salomón Rodríguez. DT: Diego Flores.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Silvio Trucco.