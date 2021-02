Godoy Cruz vs Estudiantes: hora, TV y formaciones

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17.10 en el estadio Malvinas Argentinas de la mencionada provincia cuyana, será controlado por el árbitro Diego Ceballos, que tendrá como asistentes a Andrés Barbieri y Mariana de Almeida, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Godoy Cruz viene de lograr una importante victoria en Mar del Plata ante Aldosivi por 2 a 1 y el entrenador Sebastián Méndez no confirmó a los once titulares que se medirán frente al con junto de La Plata, pero podría no hacer cambios y colocar a los mismos once que salieron a jugar en la ciudad balnearia.

El club mendocino dio a conocer el jueves la llegada del mediomcapista Ezequiel Cirigliano, de 29 años, quien viene de jugar en la Segunda División de Chile con San Luis de Quillota y se suma a los otros refuerzos del "Tomba": Juan Espíndola, Jeison Chalá, Elías López y Augusto Aguirre.

Por su lado, Estudiantes de La Plata también consiguió un triunfo importante al derrotar como local a River por 2 a 1 en un partido en el cual se fue expulsado el defensor Fernando Tobio.

Ante la ausencia de Tobio, el técnico Ricardo Zielisnki colocaría en la línea de fondo a Nazareno Colombo mientras que Leonardo Godoy, quien estaba en duda por haber sufrido un golpe, finalmente podrá ir desde el arranque.

Además, en la zona de ataque, el futbolista Leandro Díaz se metería entre los once en reemplazo del delantero Martín Cauteruccio para hacer dupla junto a Federico González.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Juan Espínola; Hugo Silva, Gianluca Ferrari, Leonel González, Damián Pérez; Wilder Cartagena, Gonzalo Abrego, Renzo Tesuri, Ezequiel Bullaude; Martín Ojeda; Tomás Badaloni. DT: Sebastián Méndez.

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Fabián Noguera, Nazareno Colombo, Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, David Ayala, Lucas Rodríguez; Federico González y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.