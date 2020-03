A falta de periodistas, en Huracán organizaron una conferencia por whatsapp

"Errar el penal fue un golpe duro porque pasamos de poder ponernos 1-0 a favor a estar en desventaja en la jugada siguiente", puntualizó Damonte en una inédita conferencia de prensa que brindó por whatsapp ya que no pudieron asistir periodistas al partido debido al coronavirus.

El entrenador, además, agregó que la caída lo deja "preocupado" por el rendimiento y el resultado.

"Sentimos ese golpe. Debemos trabajar eso porque ante cada jugada importante que no es a favor nuestro, puede ser un gol en contra. Nos cuesta salir de ahí", explicó Damonte.

Ante la decisión de jugar a puertas cerradas, el director técnico de Huracán brindó una conferencia de prensa "virtual" con preguntas de periodistas vía mensaje de celular que fueron trasladadas por el departamento de prensa del club.

"No quiero hablar del coronavirus pero lo único que me gustaría es que lo que se decida sea rápido y no a último minuto. Se hace difícil jugar sin público", cerró Damonte.

Por otro lado, el delantero Franco Fragapane, autor del primer gol de Talleres, resaltó la actuación del arquero Guido Herrera.

"Guido (Herrera) siempre nos salva, es un arquerazo. De esa jugada después vino el gol y pudimos cortar la racha de visitante", expresó el ex jugador de Boca Juniors, que se unió al pedido de la suspensión del fútbol.

"Se paró en todo el mundo, menos nosotros. Jugar sin público es feo", concluyó.