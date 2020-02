Pablo Pérez rompió el silencio tras su salida de Independiente

Y añadió el motivo por el que finalmente se consumó su marcha del Rojo: "No pensé que cuando me echaron con Boca era mi último partido en Independiente. Jugamos contra River y Boca, pero se ve que la expulsión revivió la salida. Nos sentamos, hablamos, nos pusimos de acuerdo y pudimos salir. Si quería, me quedaba, pero era un problema económico para el club y no me gustaría quedarme y que estemos todos incómodos".

El volante dejó claro que su relación con el entrenador Lucas Pusineri era excelente: "Me saco el sombrero con Pusineri. Fue sincero del primer día hasta el último. Es complicado encontrar un técnico que diga la verdad y te vaya de frente. Me dijo que me bancaba en cualquier situación, que el problema mío era con la dirigencia y que iba a respetar cualquier decisión que tomara".

Pérez concretó días atrás su salida de Independiente y simultáneamente cerró su regreso a Newell's Old Boys, al que se estará incorporando desde la próxima fecha, dado que el Tribunal de Disciplina decidió aplicarle dos fechas de suspensión por la expulsión ante Boca Juniors.

El volante había sido suspendido provisionalmente y cumplió una jornada frente a Rosario Central en la goleada por 5 a 0 lograda por el conjunto de Avellaneda, pero esa sanción se materializó en dos jornadas y por lo tanto el mediocampsita de 34 años no podrá estar presente el sábado frente a Estudiantes y recién podrá hacerlo el domingo 16 frente a Lanús.

El rosarino volverá a ponerse la camiseta de Newell's tras consagrarse campeón con el recordado equipo de Gerardo Martino en 2013, para cumplir con el anhelo de los hinchas "rojinegros" y el pedido del entrenador, Frank Kudelka. Así, tras prolongadas idas y vueltas, todas las partes llegaron a un acuerdo para que el mediocampista pueda firmar mañana su contrato con el conjunto del Parque Independencia.

La vuelta de Pérez tras su paso por Málaga, Boca e Independiente surge como un refuerzo de jerarquía para el club en un momento clave, ya que necesita sumar puntos para engrosar su promedio y dejar de mirar menos la tabla de los promedios y más la de la clasificación a las copas internacionales.

Este jueves se terminaron de cerrar algunos términos vinculados con ciertas cuestiones entre los clubes y el vínculo del volante con los "rojinegros", que ya estaba acordado de antemano mediante un contrato hasta diciembre de 2021.

La comisión directiva de Independiente acordó ayer con el representante del jugador, Jorge Bilicich, el pago de "un importante resarcimiento, más la cancelación de una deuda salarial", para liberarse del contrato más alto del plantel.

"A mí dámelo", dijo enseguida Kudelka ante la chance de sumarlo y lo contó en conferencia de prensa. Es que el director técnico conoce a Pablo Pérez de su paso por Unión, de Santa Fe, en 2010, cuando el volante volvió de Ecuador (jugó en Emelec en 2009, a las órdenes de Jorge Sampaoli), a donde fue transferido por Newell's, donde había debutado a finales de 2006.

La carrera del volante tras jugar en el "tatengue" continuó con el primer regreso al Parque Independencia en 2011 y su participación importante en el título de campeón conseguido con el equipo del "Tata" Martino en 2013, que lo proyectó a España, donde jugó en Málaga, para ser repatriado por Boca en 2015 y pasar a principios de 2019 a Independiente, donde jugó 33 partidos y convirtió cuatro goles.

Ahora resta que se firmen mañana todos los papeles, que el jugador llegue a Rosario y practique con la ropa ñulista y termine poniéndose nuevamente la camiseta número 8, tal como le prometió la dirigencia al darle la bienvenida a través de la red social twitter (el que se la está "cuidando" actualmente es Brian Rivero).