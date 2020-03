Jaguares no pudo hacer nada frente a Sharks, pero sigue en el podio del Súper Rugby

El partido se jugó en el Kings Park Stadium, en Durban, fue arbitrado por el sudafricano Marius van der Westhuizen, y el equipo dirigido por Gonzalo Quesada volverá a presentarse en el estadio de Vélez el próximo 7 de abril ante Highlanders de Nueva Zelanda, en el inicio de una serie de tres cotejos seguidos de local.

Los tantos de Sharks, puntero de la Conferencia Sudafricana, fueron conseguidos con tries de Hyron Andrews, Sikhumbuzo Notshe, Andre Esterhuizen y Kerron Van Vuuren, con dos conversiones y tres penales de Curwin Bosch.

Para Jaguares consiguieron tries Santiago Carreras, Joaquín Tuculet y Sebastian Cancelliere con una conversión de Joaquín Díaz Bonilla y otra de Domingo Miotti.

sharkjaguares.mp4 Super Rugby

Jaguares sufrió una contundente derrota frente a los Sharks sudafricanos en su peor producción de la temporada, dominados desde el inicio en todas las facetas del juego y con fallas e infracciones que fueron determinantes en el resultado final.

La primera parte del encuentro fue favorable para los sudafricanos, que fueron claramente superiores en el manejo de la pelota con el pie, en las formaciones fijas y supieron aprovechar las oportunidades que se le presentaron.

En el comienzo del encuentro, Hyron Andrews y Sikumbuzo Notshe anotaron las dos primeras conquistas para de esa manera comenzar a mostrar el protagonismo y la superioridad en el juego y en el marcador.

Jaguares, superados en todas las facetas del juego, solamente logró marcar dos tries alcanzados por Santiago Carreras y Joaquín Tuculet, que dejaron abiertas las posibilidades de dar vuelta el resultado.

En el segundo tiempo, los Sharks continuaron con la presión y capitalizaron el desorden de los argentinos, que estuvieron cerca de lograr punto bonus en la última jugada del partido. Así las cosas, el potente equipo sudafricano sigue como líder de la Conferencia con 20 puntos, seguido de Stormers con 17 y Jaguares con 15, mientras que cierran Bulls y Lions con 6 y 5 unidades respectivamente.

Síntesis

Sharks: Ox Nche, Kerron van Vuuren y Thomas du Toit; Ruben van Heerden y Hyron Andrews; James Venter, Tyler Paul y Sikumbuzo Notshe; Louis Schreuder y Curwin Bosch; Makazole Mapimpi, Andre Esterhuizen, Lukhanyo Am (capitán) y Sbu Nkosi; Aphelele Fassi. Entrenador: Sean Everitt.

Ingresaron: Craig Burden, Juan Schoeman, John-Hubert Meyer, Le Roux Roets, Henco Venter, Sanele Nohamba, Jeremy Ward y Madosh Tambwe.

Jaguares: Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi; Guido Petti y Matías Alemanno; Tomás Lezana, Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Joaquín Díaz Bonilla; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente (capitán), Matías Moroni y Santiago Carreras; Joaquín Tuculet. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Ingresaron: Santiago Socino, Santiago Medrano, Lucas Paulos, Santiago Grondona, Sebastián Cancelliere, Domingo Miotti, Santiago Chocobares.

Tantos en el primer tiempo: 5', try Andrews (S), 8' try Notshe convertido Bosch (S), 18' try Carreras (J), 22' penal Bosch (S) y 28 try Esterhuizen convertido por Bosch (S), (S), 35' try Tuculet convertido por Díaz Bonilla (J) .

Resultado parcial. Sharks 22- Los Jaguares 12.

Tantos en el segundo tiempo: 3' penal Bosch (J), 8' penal Bosch (J), 11' try , Kerron van Vuuren (S), 35' try Cancelliere convertido por Miotti (J).

Resultado final: Sharks 33- Los Jaguares 19.

Amonestados en el segundo tiempo: 20 ' Bertranou (J) y 35 Fassi (S)

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Kings Park (Durban).