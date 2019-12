Juan Sebastián Verón se cansó de las agresiones y le contestó a Diego Maradona

"No me fue a pedir disculpas, nada, no escuché nada ni quiero tampoco. Viene de Estudiantes, de la contra y es amigo de Verón, así que está todo mal", aseguró Maradona en una entrevista a TyC Sports. "Donde lo veo lo peleo, directamente", agregó.

Verón, que generalmente guarda silencio, decidió contestarle a Maradona: “Me jode que Maradona diga que la ‘Gata’ es mi amigo. No es mi amigo, es mi hermano".

"Adelante de las cámaras somos todos guapos. Lo difícil es confrontar e ir de frente cara a cara. Yo por la calle camino solo”, retrucó el mandatario de Estudiantes en los micrófonos de La Redonda.

Adelante de las cámaras somos todos guapos. Lo difícil es confrontar e ir de frente cara a cara. Yo por la calle camino solo" (Juan Sebastián Verón)

Luego, explicó que esta situación lo está cansando: “Nunca me manifesté ni hablé de nadie, y a mí se me viene faltando el respeto de manera frecuente". "Siempre traté de no meterme en líos mediáticos. Es un ejercicio constante”, cerró.