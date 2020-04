Gianluigi Buffón renovó con Juventus y jugará hasta los 44 años

"Buffón renueva con Juventus" tituló el diario Tuttoesport a la vez que señaló "Ni bien el virus lo permita firmarán el acuerdo".

No hubo un apretón de manos porque hoy no se puede, por lo tanto Agnelli y Gigi Buffon llegaron a un arreglo como en últimos años y, como es común entre ambos, entre amigos, no entre presidente y jugador, explicó el medio italiano.

Hace poco más de un año, el arquero italiano había sonado para Boca, pero las intenciones no pasaron de charlas informales. Como tiene que renovar los contratos de Esteban Andrada y Marcos Díaz, algunos se animaron a mencionarlo de nuevo, pero la realidad es que esta vez no hubo ni siquiera un mensaje de texto.

El experimentado arquero Buffon, campeón del mundo con Italia en 2006 y que obtuvo nueve torneos italianos en Juventus, adelantó que cuando firme lo hará hasta junio de 2021 y seguirá siendo compañero de Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, y del uruguayo Rodrigo Bentancur, surgido de Boca.