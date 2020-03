A Klopp le preguntaron qué pensaba del coronavirus y su respuesta dejó boquiabiertos a todos

Pero a veces, por el sólo hecho de ser famoso y exitoso, la prensa pregunta sobre temas de actualidad, lejanos al fútbol (aunque en este caso no tanto ya que se están suspendiendo actividades). Y eso fue lo que sucedió con Klopp cuando le preguntaron acerca del coronavirus.

Klopp.mp4 Twitter

"No entiendo ni me gusta que simplemente por el hecho de ser famoso mi opinión sea relevante sobre un tema del cual no soy experto ni tengo conocimiento. Soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado", respondió el técnico alemán.

Si bien la respuesta es impecable e irreprochable, cabe destacar que el virus que ya ingresó en ochenta países y que la Liga Inglesa, donde Liverpool lidera con comodidad, amenazó con suspender el torneo o jugar sin público para evitar contagios en forma masiva.

Además, en Italia ya van dos fechas con partidos a puertas cerradas o postergados, por lo que esta enfermedad no está tan ajena a la actividad que practica Klopp, cuya respuesta se basaba más en datos técnicos que en opinión sobre lo que generó el virus en el ambiente futbolístico, que fue el objetivo de la pregunta.