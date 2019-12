Lionel Messi mostró su lado más competitivo: ¿qué le dolió de Cristiano Ronaldo?

"Cuando lo ganó fue porque alcanzó grandes temporadas ganando la Champions League y siendo decisivo, fue algo merecido. Por otro lado, cuando me igualó (con cinco galardones), admito que me dolió un poco. Ya no estaba solo en la cima. Tenía sentido aunque era buen ser el único con cinco", confesó Messi en diálogo con la revista France Football

El lunes, Messi recibió su sexto Balón de Oro y se convirtió en el máximo ganador de la historia del premio que entrega France Football. El rosarino se quedó con el trofeo en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, siempre jugando en Barcelona.

Por otro lado, destacó la satisfacción de mantenerse vigente durante tantos años: "Es excepcional ganar el Balón de Oro cuatro años consecutivos y ganar otro diez años después del primero. Pone en perspectiva mi carrera y es increíble. No estuve frustrado los últimos años porque entendí por qué no lo gané".