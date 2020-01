Luciana Aymar presentó a su hijo Félix

La leyenda del hockey mundial contó este sábado en las redes sociales que fue madre, con dos fotos del hijo que tuvo con "Feña": “¡Estamos felices y agradecidos! ¡FELIZ 2020 para todos!”.

Según informó en la misma publicación, el 25 de diciembre tuvo que ser internada por un cuadro de presión alta, lo que provocó que el parto se adelantara. La llegada del hijo de ambos deportistas estaba prevista para febrero.

❤️Quiero compartirles una hermosa noticia . Les presento a FELIX , nuestro hijo!! Todo paso muy rápido , Me tuvieron que internar el 25 de diciembre por un cuadro de presión alta, lo que hizo que se adelantara el parto por la salud de FÉLIX y la mia .Estos días fueron de muchas emociones , mucha incertidumbre y por supuesto mucho miedo. ❤️Hoy lo puedo contar con mi corazón explotado de emoción porque Félix está muy bien y nosotros somos dos padres babosos y felices . Todavía creo no soy consciente de todo lo que atravesamos estos días en el sanatorio. ❤️Nació por cesárea el 31 de diciembre , peso 1600 kg y es muy inquieto el chikitin. Solo tiene que subir de peso hasta que los médicos le den el alta ... Quiero agradecer al Sanatorio de la Mujer , médicos/as , enfermeros/ as que tan bien nos trataron. En especial agradecerles a los Dr. Malamud julio y Luciano y al Dr Marcucci por su gran dedicación, contención y cariño . Por supuesto a nuestras familias, que siempre están acompañándonos y dándonos todo su amor , a nuestros amigos y amigas que estuvieron todos estos días pendientes de nosotros . Estamos felices y agradecidos ! FÉLIZ 2020 para todos ! ❤️❤️❤️