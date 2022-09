El abrazo de Gallardo y Enzo Pérez que desterró rumores de crisis

“Familia”, escribió el club en sus cuentas en las redes sociales, junto a las imágenes del momento entre el DT y sus jugadores.

Consultado sobre esa imagen final, el DT del 'Millonario' comentó: “Tenés que estar así siempre, una foto no dice nada. Tenés que mostrar un proceso. Si no, no tiene sentido. Los jugadores hoy sintieron que tenían que hacer eso (abrazarse en la mitad de la cancha) porque venían de dos derrotas duras, pero no me sorprende”.