Gallardo cruzó a sus detractores: "No hay crisis en River y no la van a encontrar"

Espantando rumores de crisis, el DT añadió: "Lejos estamos de pensar que todo está terminado por no haberlo conseguido. Se empieza a especular sobre algunas cosas y se generan falsos comentarios, no hay crisis acá y no la van a encontrar".

En esa línea, insistió tajante: "Mi permanencia se construyó a partir de muchísimos años y no depende de un resultado. Es algo mucho más sólido que eso. El hincha quiere ganar y ha sentido cierta desilusión, pero no se confunde y no se deja llevar por los intentos de desestabilizar interna y externamente".