Boca quedó eliminado por penales y estallaron los memes

Las folklóricas cargadas del fútbol ante la derrota de un equipo argentino, por parte de los hinchas de los restantes clubes, ahora se vehiculizan vía memes que circulan -por no decir que estallan- en las redes sociales. La eliminación de Boca Juniors anoche a manos de los brasileños de Corinthians no fue la excepción. Y el más apuntado de todos fue el delantero Darío Benedetto, que no solo erró un penal en el primer tiempo del partido, que pegó en el palo, sino que luego mandó otro a las nubes -en rigor, a la segunda bandeja- en la tensa definición por penales tras los 90 minutos de rigor.