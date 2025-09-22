Miguel Angel Russo nuevamente internado: Tiene un cuadro de deshidratación y le practican estudios

Preocupación por la salud de Miguel Angel Russo quien nuevamente fue internado en el Instituto Fleni. Esta vez, el DT de Boca aceptó quedarse en observación mientras los médicos definen los pasos a seguir.

Miguel Ángel Russo , quien ya había pasado unos días internado hace apenas dos semanas, fue ingresado nuevamente a la clínica Fleni, tras el empate de Boca Juniors frente a Central Córdoba. Esta vez, lo que encendió las alarmas fue un cuadro de deshidratación , detectado apenas terminó el encuentro.

En esta ocasión, Russo no puso resistencia a la decisión médica. A diferencia de lo ocurrido en la internación anterior, cuando su deseo era volver a su casa cuanto antes, ahora entendió que lo más prudente era quedarse bajo control clínico. Por eso, permanece conectado a suero y sometiéndose a estudios, que permitan definir si podrá continuar con cuidados en su domicilio o si deberá permanecer más tiempo internado.

El clima en torno a su estado es de cautela . El cuerpo médico recomendó mantener la observación sin apurar su alta, especialmente porque sus últimos análisis mostraron niveles de bilirrubina elevados . Aunque los parámetros generales están dentro de lo normal, los especialistas prefieren esperar antes de tomar decisiones apresuradas.

Más allá de los resultados médicos, lo cierto es que la imagen de Russo en los últimos compromisos ya venía llamando la atención. Testigos habituales de los entrenamientos aseguran que el DT de Boca mostraba signos de fatiga y hasta cierta dificultad para sostener el ritmo de trabajo con el plantel. Anoche, incluso, le costó subir los escalones del túnel que conecta el vestuario con la cancha, un detalle que no pasó inadvertido.

La incógnita ahora es si podrá estar presente en la práctica de este martes en Ezeiza. Si su recuperación no es la esperada, será Claudio Úbeda, junto a otros integrantes del cuerpo técnico, quien se haga cargo de conducir la sesión de entrenamiento.

El desgaste no es un tema nuevo. Ya en el duelo frente a Aldosivi, semanas atrás, se lo había visto somnoliento en el banco de suplentes, lo que despertó preocupación puertas adentro del club.

La última internación de Russo

El antecedente más fresco ocurrió a comienzos de mes, también en la clínica Fleni. En ese momento, y en el marco de un control rutinario, a Russo le detectaron una infección urinaria. Pasó seis días internado, recibió medicación endovenosa y recién después de estabilizarse obtuvo el alta.

El regreso a la actividad fue rápido. Apenas una semana después viajó a Rosario para dirigir al equipo ante Central, donde fue ovacionado en el Gigante de Arroyito. Incluso allí, en conferencia de prensa, se mostró molesto cuando le preguntaron por su salud y aseguró que estaba bien. Con voz apagada, declaró: “El que sabe de su salud es uno mismo. Si estoy trabajando, es porque me siento bien. Lo primero es la familia”.

Su historial médico no es menor: en 2017 fue operado por un cáncer de vejiga y en ese procedimiento se le detectó también un tumor en la próstata. En aquel tiempo, incluso contrajo una bacteria hospitalaria resistente a antibióticos, lo que complicó su recuperación.