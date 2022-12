Mundial de Qatar 2022 Día 16 EN VIVO: La Selección entrena pensando en los cuartos, juegan Japón y Croacia

Live Blog Post

Dybala le dedicó un emotivo mensaje a Mourinho y a la Roma tras recuperarse de su lesión

El delantero de la Selección Argentina, Paulo Dybala, habló este domingo en una entrevista y le agradeció a su club, la Roma de Italia, y al entrenador portugués José Mourinho, por la ayuda y el apoyo en la recuperación de su lesión para finalmente ser parte del plantel nacional en el Mundial de Qatar.

"Hice todo lo posible para jugar el último partido con la Roma (antes del receso por el Mundial) y hablé con Mourinho esa semana previa con Torino", relató la "Joya", en diálogo con el canal de televisión chino Zhibo TV.

"Él (Mourinho) me preguntó cómo me sentía y le dije que si me necesitaba, estaba a disposición", prosiguió el exdelantero de Instituto de Córdoba. "En el partido con Torino finalmente ingresé, me sentí bien. Tuve una buena actuación y eso me permitió ser convocado a la selección nacional para el Mundial", destacó el oriundo de Laguna Larga.