No se puede confiar: Suiza, por un triunfo ante Serbia para no depender de nadie Los balcánicos se imponen 2-1 con goles de Mitrovic y Vlahovic. Shaqiri había puesto en ventaja a los helvéticos, que están segundos con 3 puntos, pero no pueden perder hoy si quieren avanzar. Además, dependen del resultado de Brasil-Camerún.