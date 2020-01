Neymar va por todo: avisó que quiere jugar la Copa América y los Juegos Olímpicos

"Saben que tengo hambre de victorias y con la selección estoy disponible para jugar ambos torneos de 2020, la Copa América y los Juegos Olímpicos", afirmó el delantero brasileño de París Saint Germain.

El atacante de PSG se perdió por lesión la coronación de Brasil en la Copa América 2019 y confía en que la selección de su país logrará el boleto a Tokio 2020 en el torneo sudamericano

que se disputará en Colombia.

"Sé que será difícil y que será necesario hablarlo con mi club, pero me gustaría estar. En 2016 estaba en Barcelona y no me dejaron participar de ambas competencias, pero ahora querría

hablar qué es lo mejor", manifestó Neymar.

"Igualmente, siguió, espero estar, en el momento justo, al 100% del estado físico y dar lo mejor a la selección", completó.

Por otra parte, Neymar reconoció su deseo de recomponer su relación con la afición del PSG, que al inicio de la temporada lo cuestionó tras los reportes de la negociación del club para su retorno al Barcelona, luego frustrado.

"No tengo nada contra ellos, creo que es al contrario. Desde que llegué tuve sensaciones positivas, por como me recibieron y me trataron", recordó Neymar, autor de dos goles en el empate 3-3 de la víspera ante Mónaco por la Ligue 1.

"Ahora sigue igual, aunque saben lo que pasó en el verano pasado. Hoy soy jugador de PSG y me dedico al 100% para ganar algo. Si la gente nos apoya, siempre daremos el máximo", completó.