Susto en el American Padel Tour: argentino atraviesa los cristales de la cancha y debe abandonar

View this post on Instagram

Cristian Ozan (@crisozan15_) se recupera favorablemente de los cortes sufridos tras la rotura de uno de los cristales de la pista central del Club Campestre de Yucatán cuando se disputaba el tercer set de la primera semifinal del @aptpadel Merida Master, primer torneo del circuito American Padel Tour. El jugador argentino chocó bruscamente contra uno de los cristales y siguió de largo tras explotar el mismo. Los servicios médicos atendieron a Ozan en el propio recinto y aplicaron puntos de sutura para cerrar las heridas. Cabe aclarar que todos los jugadores participantes en el circuito cuentan con un seguro de asistencia médica proporcionado por American Padel Tour. También deseamos una pronta recuperación a Mariano, uno de los integrantes del equipo audiovisual de APT, que sufrió heridas leves. En unos minutos se disputará en la pista 2 la segunda semifinal del torneo que enfrentará a Julianoti-Flores contra Chiostri-Gonzalo. Pueden seguir el resultado a través de nuestro marcador online. : Cristian Ozan llevando tranquilidad en sus redes sociales.