Tras cumplir la cuarentena y sin Juegos Olímpicos, Paula Pareto volvió a ejercer la medicina

Pareto viajó a Rusia para participar de su primera competencia luego de una cirugía de columna, pero por el avance del coronavirus debió regresar a Argentina sin competir, lo que la obligó a permanecer dos semanas en cuarentena que se completó este martes, cuando volvió a su trabajo hospitalario.

Esto coincide con la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio, y al respecto Paula Pareto indicó que comparte esa decisión, porque se está tomando la salud de todos como el único foco a concentrarse".

"Somos dueños de nuestro destino, la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, sus acometidas no estan por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos Fé en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance". Churchill.Me parecio muy adecuada para el momento que estamos viviendo, por eso se los comparto y tambien me lo recuerdo hoy por dos cosas: Por un lado es oficial que los Juegos Olimpicos se postergan, decicion muy adecuada tomando la salud de todos como el unico foco a concentrarnos. Por otro lado, ya cumplida mi cuarentena, vuelvo a trabajar de lo que elegí, y de lo que volveria a elegir siempre . Si bien los médicos traumatologos no estamos hoy en el frente de batalla directo, somos igual parte del equipo de salud que enfrenta antes que nadie a esta pandemia y que ayudaremos a donde sea necesario. A la batalla una vez mas, algunos desde su casa, nosotros en un hospital, pero siempre unidos en equipo por la misma causa. Nosotros podemos! #HayEquipo #QuedateEnCasa #pandemia