Paulo Dybala aseguró que tuvo "miedo" del coronavirus

El ex Instituto de Córdoba dio positivo luego del italiano Daniele Rugani y el francés Blaise Matuidi y, ante ese panorama, aseguró: "Es psicológico. Al comienzo uno tiene miedo".

Dybala, que convive con Sabatini, relató sobre los síntomas que comenzó a padecer y le impedían continuar con su rutina habitual: "Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche cuando dormía, sentía frío. Fue un poco convivir con eso, y tratar de no desesperarnos, de estar tranquilos".

"Ahora estamos bien, mucho mejor. Estos días no tuvimos síntomas. Digamos que ella (Oriana) se sintió bastante mejor. Yo tuve sensaciones más fuertes. Me cansaba rápido, quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos. Ahí notamos que algo no estaba funcionando bien y a través de los test nos dijeron que éramos positivo", afirmó.

Asimismo, la Joya señaló lo que los profesionales de la salud de Italia le recomendaron: "No era aconsejable tomar remedios, a pesar del dolor de cabeza. El club nos mandó vitamina y con el tiempo nos fuimos sintiendo mejor".

En otra parte de la entrevista, Dybala habló sobre Lionel Messi, jugador con el que, según confesó en la Copa América de Brasil 2019, "chocaba" en la cancha: “Lo hablé con Lío, siendo tan parecidos tácticamente, es normal que a veces nos encontremos en la misma posición".

Tras lo cual, agregó: "Lo charlamos, lo trabajamos mucho en este tiempo con Lionel Scaloni (DT de Argentina) y está claro que soy yo el que tiene que cambiar y buscar los espacios en los que él no está. Contra Chile, en la Copa América, jugamos unos 40 minutos juntos y lo hicimos bien".