Pelé sorprendió a todos y confesó que no es hincha del Santos: ¿de qué cuadro es?

"La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos del Corinthians. Y yo no sé por qué salí (hincha) de Vasco da Gama. Me empezó a gustar Vasco y me hice de Vasco", confesó Pelé en una entrevista al canal de Youtube Pilhado.

Luego, reafirmó que si sentimiento por la institución de Río de Janeiro se mantiene intacto: "No fui, soy vascaíano. Por si no se acuerdan soy de Vasco".

El exfutbolista brasileño está en plena recuperación luego de pasar por una serie de operaciones que afectaron severamente su movilidad. En la actualidad, para caminar necesita la ayuda de un andador.