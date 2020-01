Guardiola destrozó cuatro coches valorados en más de € 500.000

Desde que Guardiola llegó en 2016 a Inglaterra se encargó de destrozar cuatro autos que, si bien no se trata de los típicos deportivos que suelen lucir los futbolistas, son de marcas reconocida mundialmente: un Mercedes GLE, un Range Rover Sport, un Bentley GTX700 y un Mini Cooper.

Obviamente que los talleres mecánicos son sus primeros seguidores ya que la factura por daños asciende a más de 500.000 euros. El más caro de todos sus siniestros fue con el Bentley edición especial —desarrollada por la compañía Onyx—, cuyo valor es de unos 234.100 euros. Bajo el capó latía un bloque W12 de 6.0 litros turboalimentado que desarrollaba 700 caballos de potencia, una cifra que dista mucho de la ofrecida por el Nissan Leaf con el que ha sido visto por los campos de entrenamiento del City en los últimos tiempos.

Su lista destructiva sigue con el Mercedes GLE valorado en 93.640 euros, un Range Rover de 175.575 euros, y un Mini Cooper de 35.113 euros.

”Guardiola tiene fama, desde su época en el Barcelona, de ser un conductor desafortunado. Sus espejos retrovisores no sobreviven por mucho tiempo y también ha llenado el Range Rover diesel con gasoil y destrozado un Bentley plateado”, escribieron los autores del libro "Pep’s City: The Making Of A Superteam", Lu Martin y Pol Ballus,

Guardiola llegó a Inglaterra durante el verano del 2016, asumiendo su cargo como entrenador del City el 3 de julio. Durante las pasadas temporadas al frente del equipo, el catalán ha llevado a cabo una brillante labor (el club se ha coronado campeón de la Premier League dos años consecutivos, en 2018 y 2019, y ha tenido la mejor temporada de su historia bajo su mando). En principio, tiene contrato con el club celeste de Manchester hasta el 2021.

