'Pol' Fernández rompió el silencio tras ser colgado en Boca: su fuerte descargo sobre la chance de ir a River

"No voy a jugar en ningún otro club de Argentina, y si no hablé de mi situación antes fue por respeto a mis compañeros, pero cuando finalice mi contrato me iré a México para resolver mi futuro con Cruz Azul", aclaró Fernández en su cuenta de Instagram.

El mensaje de #PolFernández en su cuenta de Instagram.

"Debido a la información que está circulando aclaro que no jugaré en Argentina próximamente. Quiero agradecer a mis compañeros y los hinchas por el apoyo brindado siempre", completó.

Fernández, de 29 años, llegó a Boca en enero junto con el peruano Carlos Zambrano en carácter de préstamo del Cruz Azul mexicano, dueño de su pase, y al no aceptar la renovación de su contrato en los términos establecidos originalmente, se lo apartó del plantel profesional hasta el vencimiento de su vínculo con el 'xeneize', que expirará el próximo 31 de diciembre, cuando tendrá que reintegrarse al club mexicano.