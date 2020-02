Ezequiel Lavezzi: le embargaron una mansión de u$s500 mil en Punta del Este

"Como surge del documento que acompaño, soy tenedora del vale suscrito por el señor I.A.M, por sí y en representación de Ezequiel Iván Lavezzi, con fecha 5 de setiembre de 2017, por un importe de u$s 500 mil y con fecha de vencimiento el 5 de setiembre de 2019", explicó Virginia D'Isabella, abogada del empresario que le vendió la propiedad al exdelantero.

La doctora D’Isabella le explicó al diario El País de Uruguay que la propiedad ya fue embargada y que próximamente será rematada para que su representado cobre el dinero pactado por la venta del inmueble.

Por su parte, Lavezzi manifestó que no estaba al tanto de esto. "Me estaría enterando ahora que me están embargando la casa. Si me echan, te cuento", aseguró en diálogo con el programa de televisión Involucrados.

El subcampeón del Mundo en Brasil 2014 también se está inmerso en un conflicto legal con su expareja Yanina Screpante. La modelo argumenta que dejó de lado su carrera para acompañar a Lavezzi y le reclama dinero y un departamento en Vicente López.