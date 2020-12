El convulsionado Racing busca volver a la senda del triunfo ante Godoy Cruz

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17.10 en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro Nicolás Lamolina e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Racing igualó 1 a 1 en su visita a Estudiantes de La Plata por el torneo local, tras lo cual quedó eliminado de la Copa Libertadores al perder por 2 a 0 ante Boca y este sábado Beccacece dio a conocer que dirigirá al equipo de Avellaneda hasta el partido con Newells que será el último de la citada Copa.

El entrenador no confirmó el equipo que jugará ante Godoy Cruz, pero no estarían los habituales titulares y aguardará por Benjamín Garré que tenía una dolencia y si no llega en su lugar estará Jonathan Cristaldo.

Godoy Cruz, sin el "Morro" García

Godoy Cruz viene de caer por 3 a 0 ante Newells en Mendoza, partido en el cual se fue expulsado Leonel González, y bajo la conducción de Diego Martínez aún no logró ganar ningún encuentro.

En la semana se decidió que el técnico continuara en el cargo y Martínez decidió no convocar al delantero Santiago García, para los dos partidos que el elenco mendocino afrontará en Buenos Aires.

El "Tomba" primero visitará a Racing y tres días más tarde, enfrentará a J.J. Urquiza por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Racing: Gastón Gómez; Iván Pillud, Mauricio Martínez, Lucas Orban, Fernando Prado; Carlos Alcaraz, Julián López, Tiago Banega; Benjamín Garré o Jonathan Cristaldo, Nicolás Reniero y Walter Montoya. DT: Sebastián Beccacece.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Agustín Álvarez, Gonzalo Goñi, Gianluca Ferrari o Gabriel Carrasco, Damián Pérez; Gonzalo Abrego, Jalil Elías, Renzo Tesuri, Martín Ojeda; Valentín Burgoa o Agustín Manzur y Tomás Badaloni. DT: Diego Martínez.

Estadio: Presidente Perón (Racing)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Hora de inicio: 17.10

TV: Fox Sports Premium.