La nueva aventura del ultramaratonista solidario: correr un rally en Marruecos

La historia de Armenault es apasionante. Jugó 22 años al rugby pero hace 13 cambió su vida cuando un amigo lo invitó a correr por los lagos de Palermo. No completó ni dos kilómetros, “yo odiaba correr”, pero algo se despertó en él. “Ese día rompí una barrera mental y no paré más”, recuerda. A esa primera experiencia le siguieron 5 kilómetros, al mes pasó a los 10, a los seis llegó a 21 y antes del año completaba los 42. Así, entrenándose como un amateur, empezó a animarse a distancias que ni estaban en sus sueños. Y el clic final lo hizo en los 170 kilómetros del Desierto de Omán. “En un momento paré, no daba más... Estaba solo en el medio del desierto, había perdido varias uñas, me sentía muy cansado, el agua estaba caliente y me faltaba la mitad del recorrido. Pero sentí que debía seguir, que estaba haciendo lo que quería y que tenía que encontrarle la vuelta para hacer de eso mi forma de vida. Cuando volví a Buenos Aires, renuncié a mi puesto de director comercial y empecé... Me tiré de un paracaídas porque siempre viví al día. Pero decidí dar vuelta mi vida y cumplir un sueño. Hoy me siento muy orgulloso”, admite Armenault.

Los hitos se fueron sucediendo: los 190k de la Himalaya-India y Nepal, los 200k de Nueva Zelanda, los 250 del Sahara, los 330k de la Transalpina (4 países), los 250k del desierto de Gobi (China), los 50k del Polo Sur, el maratón en una mina de Alemania que está 850 metros bajo tierra, los 250k en el Amazonas, y los 274k del Cañón del Colorado. En cada una de ellas pasó sufrimientos, incertidumbres y miedos. "Todas tienen sus dificultades extremas. En el Polo Sur fueron 32 grados bajo cero, en el Sahara 55º a la tarde y para ir a la selva tuve que darme 12 vacunas”, detalla. En 2017 escaló el Aconcagua y dejó su huella en un pueblito africano cuando viajó a correr la Racing Madagascar (150k) y armó un picadito de fútbol, bajo la bendición del padre Opeka, el argentino que fue postulado para al Nobel de la Paz. Por esa movida en el país africano lo apodaron el Robin Hood argentino. En 2018 completó Londres-París en bici (432k), corrió 180k en Vietnam y ascendió el cerro Kilimanjaro en Tanzania. En 2019 se le animó al Ironman en MdP y al desierto de Fiambalá (Catamarca), donde sorprendió a niños carenciados con regalos en un pueblito muy pobre en el medio de la nada.

Lo especial de Armenault es que nunca gana, ni siquiera está cerca. “Terminó siempre entre los últimos. Lo mío no es lograr una medalla ni batir un récord. No lo necesito, soy feliz de otra manera: superándome a mí mismo, encarando nuevos desafíos y ayudando a los demás. Mi objetivo es llegar, terminar las carreras, juntar la mayor cantidad posible de donaciones y mostrar que cualquiera puede hacer lo que se proponga. Así me siento el campeón del mundo", explica quien ya ha juntado 26 millones de pesos en donaciones, ya las empresas que lo apoyan traducen aportan por cada kilómetro que recorre (suma cerca de 23.000 desde que comenzó con los desafíos). “El que ganó en el Sahara se llevó 5.000 dólares en premios y yo, que salí 793°, junté 50.000 para donaciones. Entonces, ¿quién ganó realmente”, cuenta, invitando a la reflexión.

La nueva aventura es correr en auto sin ser piloto, sin saber de mecánica ni conocer el terreno. “El roadbook me lo dieron hace horas y yo ni siquiera manejé en la arena… Es más, nunca me subí a un Panda y me lo entregaron un par de días antes. Encima hay que llevar todo, desde repuestos hasta la carpa, bolsa del dormir, comida, todo... Sólo hay campamentos luego de cada etapa, como en el Dakar, pero todo es mucho más precario”, describe quien hace todo a pulmón. “Con un 1% de presupuesto del que se necesita para un Dakar. Compré un Panda sin nada. Y lo armé. Parte de mi mensaje es eso: hacelo como puedas, lo importante es hacerlo con pasión, superarse y ayudar”, explica. No estará solo, eso sí. Tiene un compañero, con que conformará la primera pareja argentina que participa de la carrera con fines solidario. Y su hermano, que vive en Andorra y representará a ese país, corre con otro auto, junto a su mujer. Todo sea por ayudar a Seba.

1-ArmenaultAuto.jpg Armenault y su Fiat Panda para el rally. Lo compró así y lo armó como pudo. Llevará el N° 428 y el nombre de Braian Toledo en su honor. Prensa Huella Weber

“Este es un sueño que lleva tres años, cuando me enteré de la carrera. No fue fácil conseguir el cupo, porque la carrera siempre está a full, pero los organizadores estuvieron cuando presenté mi libro Superarse es Ganar en Madrid y se quedaron encantados por mi iniciativa”, explica quien llevará el N° 428 en la carrera. Si completa los 3.000 kilómetros, tendrá los materiales suficientes para un merendero que se construye en Tortuguitas llamado Mi Sueño. Armenault es parte de un grupo de embajadores que forman la Huella Weber, el programa social que este año cumple una década de vigencia y tiene como embajadores a Paula Pareto, Delfina Merino, Germán Chiaraviglio, la Tuti Bopp o Fede Molinari. Seba no tiene el nombre o los títulos de estos referentes, pero su valor es tan grande como el de ellos. “Es un honor que una empresa así me apoye por el mensaje y no por mis resultados. Esta relación es un sueño. Encontré una visión distinta, un enorme compromiso y dedicación en la solidaridad, y es un orgullo formar este equipazo de trabajo con mis ídolos del deporte, que además demostraron ser personas sensibles y sencillas. Entre todos estamos consiguiendo dejar una huella con acciones que perduren en el tiempo”, comenta.

Por último, Armenault aprovecha para dejar un mensaje para su compañero de la Huella, Braian Toledo , fallecido hace días en una tragedia durísima para todos. “Con Braian me sentí muy identificado porque siempre tuvo un esencia social muy grande. Se sentía el campeón del mundo, dentro y fuera de las competencias, como siempre me pasó a mí. Tuvimos otras coincidencias, como ser gente de barrio, que nunca se olvidó de sus orígenes. Es un placer que la Huella me haya dado la oportunidad de conocerlo y de formar equipo. Merece todos los reconocimientos posibles y que sigamos transitando este camino de ayuda al prójimo, más en estos tiempo”, dice Seba, que llevará el nombre del atleta en su auto durante esta aventura. Una nueva para este ultramaratonista que cambió su vida y hoy la destina a ayudar a los demás.